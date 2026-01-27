Просрочка по ипотеке достигла рекордных 266 млрд рублей
В 2025 году накопленная просроченная задолженности по ипотеке достигла 265,6 млрд рублей. Показатель обновил исторический максимум, который был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда заемщики задолжали 91,6 млрд рублей, а сейчас сумма выросла почти в три раза.
За 2024 год долгов по жилищным кредитам стало на 76,6% больше (115,2 млрд рублей). По данным Центробанка, подобная динамика была только в 2015-2016 годах. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро».
В общем ипотечном портфеле банков доля проблемных долгов по-прежнему низкая, но тенденция к увеличению задолженности становится тревожной. За год доля таких заемщиков выросла с 0,6% до 1,1%. Сам портфель банков сократился на 9% — до 4,3 трлн рублей.
ЦБ уже объявил, что 265 миллиардов это не просрочка, а сумма кредитов, по которым есть просрочка. Т.е. сама просрочка сильно ниже