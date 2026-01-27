8101 ОК МП моб
💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 января 2026 года

На 27 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рубля, курс евро — 90.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,0101 рубля

Евро

90,2877 рубля

Юань

10,9315 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги Евгения Шеншина считает, что в 2025 году рубль поддерживали и укрепляли административными мерами, а в 2026 году эффект от этого ослабевает. Эксперт считает, что доллар максимум вырастет до 105 рублей.

