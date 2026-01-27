💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 января 2026 года
Банк России установил курс доллара США 76 рублей, евро стоит 90.
На 27 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рубля, курс евро — 90.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,0101 рубля
Евро
90,2877 рубля
Юань
10,9315 рубля
Генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги Евгения Шеншина считает, что в 2025 году рубль поддерживали и укрепляли административными мерами, а в 2026 году эффект от этого ослабевает. Эксперт считает, что доллар максимум вырастет до 105 рублей.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
