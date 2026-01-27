Глава ТПП придумал, как лучше защищать исключительные права на фирменное название

Чтобы бороться с двойниками успешных компаний, действующего механизма недостаточно. Властям предложили новый способ, как именно защитить правообладателей.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин подготовил законопроект, который усилит защиту исключительных прав бизнеса на фирменное название.

На практике возникают ситуации, когда у успешной компании появляется двойник. Это вводит потребителей в заблуждение, а у пострадавшей организации станет меньше клиентов из-за того, что они приобрели чужой некачественный товар под знакомым логотипом.

В таком случае у нарушителя есть два способа продолжить работу: либо изменить название компании, либо внесение корректировки в ОКВЭД в ЕГРЮЛ организации в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности правообладателя. Однако этот механизм не совершенный.

«Зачастую компания-нарушитель формально вносит изменения в отношении конкретных видов деятельности и продолжает осуществлять такую же деятельность под прежним названием. Законопроект исключает вариативность действий недобросовестной компании, обязывая ее изменить свое фирменное наименование и возместить убытки», — сказал Сергей Катырин.

Законопроект уже поддержали в Роспатенте.