⚡️ Итоги дня: алкомаркетов стало на 7% меньше, вырастут штрафы за запрет общаться с матерью или отцом, у России 32-е место в рейтинге распущенности, упали цены на свинину

Подготовили обзор главных событий дня — 27 января 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в период с 19 по 25 января 2026 года снизилась на 21% по сравнению с предыдущей неделей и составила 155 рублей за 1 кг.

  • Огурцы и томаты от российских производителей подешевели за год на 5,7% и 17% соответственно. Об этом заявили в Минсельхозе. Отпускная стоимость огурцов в среднем составила 143,3 руб. за 1 кг, томатов – 144,3 руб. за кг.

  • В России продажи легковых автомобилей с пробегом по итогам 2025 г. увеличились на 3,3% год к году и достигли 6,2 млн единиц.

  • Kia Rio и Hyundai Solaris возглавили топ самых часто приобретаемых онлайн автомобилей с пробегом в 2025 году. LADA возглавила топ онлайн продаж новых авто, она же стала самой страхуемой маркой по каско.

  • Внешний туризм России в 2025 году вырос на 22%. Объем туристического оборота (въездного и выездного туризма) в 2025 году достиг 57 млрд долларов.

  • В России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Сейчас за это грозит штраф 2-3 тыс. рублей, он повысится до 5-10 тыс.

  • Иностранцы с неснятой или непогашенной судимостью не смогут получить российский паспорт или вид на жительство (ВНЖ), следует из поправок, которые подготовило МВД.

  • Россия заняла 32-е место в рейтинге распущенности стран. Самый высокий индекс распущенности зафиксирован в Австралии (360,14). На втором месте находится Бразилия с баллом 340,66, на третьем – Греция (336,53). Оценивали страны по шести показателям: средний возраст потери девственности, среднее количество сексуальных партнеров, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, на 100 тыс. человек, процент людей, считающих добрачный секс между взрослыми морально приемлемым, законность проституции и законность добрачного секса.

  • На первый концерт 2026 года Ларисы Долиной в Москве продано 44% билетов.

  • В 2025 году оборот онлайн-магазинов в России вырос на 26%. Число магазинов с оборотом до 1 млн руб. в месяц увеличилось на 61%. Общий оборот магазинов вырос на 82%, число платежей — на 90%. Средний чек небольших онлайн-магазинов составил 2 тыс. рублей.

  • По итогам 2025 года число специализированных алкогольных магазинов в городах-миллионниках сократилось на 7% — до 14,3 тыс. точек.

  • Продажи лекарств и биодобавок от похмелья, снижавшиеся во второй половине 2025 года, выросли на 28% в первую неделю января. 

  • По итогам 2025 года количество звонков от злоумышленников снизилось. В МТС отмечают, что в минувшем году ежемесячно блокировали 264 млн нежелательных звонков, что на 3% меньше, чем в 2024 году. 

  • Российские банки после нескольких лет роста доли аутсорсинга IT- и ИБ-услуг начали сокращать объемы функций, передаваемых внешним подрядчикам.

  • Аэропорты отменили отдельный тариф за регистрацию, исполнив предупреждение ФАС. Операторы 15 крупнейших аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа. 

  • На фоне снегопада 27 января 2026 года пробки в Москве достигли 9 баллов, загружены все основные магистрали столицы.

  • Цены на такси в Москве и Подмосковье выросли в 2-3,5 раза на фоне снегопада и высокого спроса.

  • Предприниматели Республики Крым заменили почти половину из более 1 тыс. вывесок на иностранных языках, за исключением тех, что имеют товарные знаки на латинице.

  • В Китае заработала крупнейшая в мире электростанция на сжатом воздухе.

