⚡️ Итоги дня: алкомаркетов стало на 7% меньше, вырастут штрафы за запрет общаться с матерью или отцом, у России 32-е место в рейтинге распущенности, упали цены на свинину

Средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в период с 19 по 25 января 2026 года снизилась на 21% по сравнению с предыдущей неделей и составила 155 рублей за 1 кг.

Огурцы и томаты от российских производителей подешевели за год на 5,7% и 17% соответственно. Об этом заявили в Минсельхозе. Отпускная стоимость огурцов в среднем составила 143,3 руб. за 1 кг, томатов – 144,3 руб. за кг.

В России продажи легковых автомобилей с пробегом по итогам 2025 г. увеличились на 3,3% год к году и достигли 6,2 млн единиц.

Kia Rio и Hyundai Solaris возглавили топ самых часто приобретаемых онлайн автомобилей с пробегом в 2025 году. LADA возглавила топ онлайн продаж новых авто, она же стала самой страхуемой маркой по каско.

Внешний туризм России в 2025 году вырос на 22%. Объем туристического оборота (въездного и выездного туризма) в 2025 году достиг 57 млрд долларов.

В России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Сейчас за это грозит штраф 2-3 тыс. рублей, он повысится до 5-10 тыс.

Иностранцы с неснятой или непогашенной судимостью не смогут получить российский паспорт или вид на жительство (ВНЖ), следует из поправок, которые подготовило МВД.

Россия заняла 32-е место в рейтинге распущенности стран. Самый высокий индекс распущенности зафиксирован в Австралии (360,14). На втором месте находится Бразилия с баллом 340,66, на третьем – Греция (336,53). Оценивали страны по шести показателям: средний возраст потери девственности, среднее количество сексуальных партнеров, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, на 100 тыс. человек, процент людей, считающих добрачный секс между взрослыми морально приемлемым, законность проституции и законность добрачного секса.

На первый концерт 2026 года Ларисы Долиной в Москве продано 44% билетов.

В 2025 году оборот онлайн-магазинов в России вырос на 26%. Число магазинов с оборотом до 1 млн руб. в месяц увеличилось на 61%. Общий оборот магазинов вырос на 82%, число платежей — на 90%. Средний чек небольших онлайн-магазинов составил 2 тыс. рублей.

По итогам 2025 года число специализированных алкогольных магазинов в городах-миллионниках сократилось на 7% — до 14,3 тыс. точек.

Продажи лекарств и биодобавок от похмелья, снижавшиеся во второй половине 2025 года, выросли на 28% в первую неделю января.

По итогам 2025 года количество звонков от злоумышленников снизилось. В МТС отмечают, что в минувшем году ежемесячно блокировали 264 млн нежелательных звонков, что на 3% меньше, чем в 2024 году.

Российские банки после нескольких лет роста доли аутсорсинга IT- и ИБ-услуг начали сокращать объемы функций, передаваемых внешним подрядчикам.

Аэропорты отменили отдельный тариф за регистрацию, исполнив предупреждение ФАС. Операторы 15 крупнейших аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа.

На фоне снегопада 27 января 2026 года пробки в Москве достигли 9 баллов, загружены все основные магистрали столицы.

Цены на такси в Москве и Подмосковье выросли в 2-3,5 раза на фоне снегопада и высокого спроса.

Предприниматели Республики Крым заменили почти половину из более 1 тыс. вывесок на иностранных языках, за исключением тех, что имеют товарные знаки на латинице.