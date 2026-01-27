📉 Доходность по вкладам на три месяца рухнула до 14,55% годовых
Средняя ставка по годовым депозитам у топ-20 крупнейших банков упала до 12,98%. За январь 2026 она снизилась на 0,27%. Об этом сказано в исследовании Финуслуг, результаты есть в распоряжении «Клерка».
Быстрее всего доходность упала у вкладов на три месяца. Она просела на 1% — до 14,55% годовых.
«Однако короткие вклады остаются наиболее доходными, тогда как наименьшая средняя доходность у трехлетних вкладов — 10,56% годовых», — сказано в исследовании.
Доходность банковских депозитов изменилась следующим образом:
по вкладу на полгода средняя ставка составляет 14,04% (-0,7%);
по вкладу на год — 12,98% (-0,52%);
по вкладу на 1,5 года — 11,35% (-0,37%);
по вкладу на 2 года — 11,13% (-0,26%);
по вкладу на 3 года — 10,56% (-0,33%).
Максимальная и минимальная ставки по вкладам среди топ-20 банков на рынке не изменились — 18 и 6,8% годовых соответственно.
Начать дискуссию