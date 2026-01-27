Миронов предлагает изменить порядок индексации пенсий

Чтобы учесть темпы инфляции, предлагается перейти с ежегодной индексации к ежеквартальной.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают ввести ежеквартальную индексацию пенсий вместо ежегодной.

Законопроект внесут в Госдуму 27 января 2026 года.

«Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции», — говорится в пояснительной записке.

Коэффициент индексации на каждый квартал должен будет определять кабмин исходя из показателей инфляции, рассказал депутат Сергей Миронов.

Новый порядок повысит социальную защищенность пенсионеров, укрепит доверие людей к пенсионной системе за счет понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности пенсионных выплат, считает он.