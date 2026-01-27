ВТБ с февраля 2026 года повысит плату за переводы денег в шесть стран
За рублевый перевод в Китай клиенты ВТБ будут платить 4,5% от суммы операции, но не меньше 25 рублей. Новые тарифы начнут действовать с 16 февраля 2026 года.
С 16 февраля 2026 года ВТБ изменит стоимость проведения трансграничных переводов в рублях. Это затронет шесть стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Казахстан и Китай.
Согласно сайту ВТБ, тарифы изменятся следующим образом:
за перевод в Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан — банк удержит 0,01% от суммы операции, но не меньше 25 рублей;
во Вьетнам — 0,5% от суммы операции, но не менее 25 рублей;
в Китай — 4,5% от суммы операции, но не менее 25 рублей.
Условия по рублевым переводам в другие страны останутся без изменений.
