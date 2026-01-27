Миронов предложил частично списывать ипотеку с рождением детей или давать жилье в аренду

Депутат Сергей Миронов предлагает ввести прогрессивный маткапитал и частично погашать ипотеку при рождении детей. Эти и другие меры, по его мнению, помогут увеличить рождаемость в России.

«Необходимо частично списывать ипотеку с рождением детей, давать людям доступное арендное жилье. Эти и другие меры, которые предлагает наша фракция, могли бы увеличить рождаемость в полтора раза», — заявил депутат.

Также он предлагает вводить прогрессивный маткапитал, повышая выплаты на вторых и третьих детей. А в регионах с низкой рождаемостью следует увеличивать суммы маткапитала, уверен депутат.

По его словам, отношение государства и общества к многодетности в целом изменилось. Это дает результаты, но для демографического разворота их недостаточно. Нужны масштабные вложения в поддержку семей, считает Миронов.