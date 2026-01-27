🏪 Россияне выбирают не гипермаркеты, а дискаунтеры, магазины у дома и сервисы доставки

Гипермаркеты как основной способ для покупок используют только 17% россиян.

83% россиян в качестве основного формата для покупок выбирают дискаунтеры, супермаркеты у дома и сервисы доставки вместо гипермаркетов.

Такие данные в результате опроса 3 000 человек получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

«Большинство покупателей перераспределили спрос в пользу альтернативных форматов: 41% опрошенных — делают ставку на небольшие супермаркеты "у дома" с ограниченным, но предсказуемым ассортиментом;

29% — на дискаунтеры складского типа;

еще 13% — чаще всего заказывают продукты через сервисы экспресс-доставки», — сказано в исследовании.

Сервисы доставки все еще остаются для большинства вспомогательным вариантом. 74% из тех, кто ими пользуется, обращаются к доставке эпизодически.

А гипермаркеты как основной способ для покупок используют только 17% россиян. Основными причинами выбора других форматов назвали рост среднего чека, время и транспортные затраты, желание покупать продукты чаще.

«Покупатели все больше ориентируются не на разовые большие закупки, а на контроль расходов и покупки по мере необходимости», — пояснил гендиректор «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

Торговля реагирует на это: сети сокращают количество гипермаркетов, открывают компактные супермаркеты у дома с базовым набором товаров, развивают дискаунтеры с минимальными ценами и упрощенной логикой покупок и ассортиментом для повседневных нужд, добавил он.