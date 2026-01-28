Депутаты предложили выплачивать алименты за счет государства, если родитель уклоняется от обязательств

Детям могут начать компенсировать отсутствие выплат по алиментам, если исполнительное производство в течение полугода не дало результата.

27 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому государство возьмет на себя временную выплату алиментов, если должник не исполняет обязательства больше шести месяцев.

Размер алиментов определят на основании судебного решения или нотариально заверенного соглашения. Сумма не может превышать размер детского прожиточного минимума в регионе.

Депутаты отмечают, что существующий порядок взыскания алиментов не предполагает механизмов компенсации отсутствия платежей, когда исполнительное производство не приносит результата.

«Принятие законопроекта позволит предотвратить случаи финансовой необеспеченности детей, снизить социальные риски и повысить реальную эффективность института алиментных обязательств, сохраняя при этом обязанность должника по возмещению выплаченных за него сумм в полном объеме», — сказано в пояснительной записке.

По данным ФССП, в реестре должников по алиментам состоит более 300 тыс. россиян. Уклонение от выплат приводит к тому, что дети лишаются средств к существованию, необходимых для нормального развития.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официального опубликования.