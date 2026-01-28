Как импортерам из ОАЭ законно платить налог по ставке 0% вместо 15%

Эксперт даст практическое руководство для бухгалтеров: 0% по ОАЭ вместо 15%, как учесть технологический сбор и избежать доначислений при смене кодов ТН ВЭД.

С 1 января 2026 года вступили в силу ключевые изменения, которые кардинально меняют учет и декларирование по внешнеэкономической деятельности. Новое соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭ отменяет 15%-й налог на доходы от услуг.

Технологический сбор добавляет до 5 тыс. рублей за единицу на импортную электронику. Обновлены десятки кодов ТН ВЭД — включая смартфоны, электромобили и текстиль, что влияет на пошлины и НДС. С 1 марта 2026 — обязательная регистрация в ГосЛог для всех экспедиторов, иначе — штраф 500 тыс. рублей. Эти изменения касаются импортера и экспортера. Ошибка в коде или отсутствие сертификата резидента ОАЭ = доначисления, пени и отказ в вычетах.

Разберитесь во всех тонкостях внешнеэкономической деятельности в 2026 году, приходите на бесплатный вебинар «ВЭД-2026: ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД». Он состоится 29 января в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Во сколько обойдется импорт в 2026 году.

2. Честный знак. Маркировка. Прослеживаемость.

3. Цифровизация и усиление контроля на таможне.

4. Соглашение с ОАЭ: как законно платить 0% вместо 15%.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 29 января в 15:00 мск!