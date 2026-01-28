Предприниматели из моногородов и ОЭЗ получат 1 млрд рублей от Минэка

Представители МСП могут привлечь льготные займы на инвестиционные и оборотные цели.

В 2026 году Минэкономразвития выделит на льготные займы предпринимателям из моногородов почти 1 млрд рублей.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах — это инструмент изменения структуры местной экономики. МСП помогает снижать зависимость территорий от одного работодателя, формировать новые направления занятости и создавать устойчивые точки роста», — сказано на сайте министерства.

Программу поддержки запустили вместе с Корпорацией МСП. Она позволит бизнесу привлечь финансирование на льготных условиях, запустить проекты, которые влияют на качество жизни в моногородах. По этой программе в декабре 2025 года предприниматели уже получили финансирование на 200 млн рублей.

За 2025 год девять предпринимателей привлекли 214 млн рублей, а еще шесть МСП получили банковские гарантии на обязательства на сумму 162 млн.

Самый большой объем финансирования у промышленного сектора (172,5 млн рублей), производители пищевых продуктов получили 25 млн, а предприниматели из сферы услуг — 16,5 млн.

Воспользоваться льготным финансированием на инвестиционные цели могут МСП из моногородов и ОЭЗ: максимальная сумма составит 200 млн рублей на срок до пяти лет. Можно взять кредиты для оборотных целей — на сумму до 50 млн на три года.