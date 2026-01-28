Банки будут отчитываться перед приставами о взыскании долгов

Депутаты приняли закон, по которому с 1 сентября 2026 года банки и МФО начнут сдавать отчетность о взысканных долгах. Раньше это делали только коллекторы.

27 января 2026 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон, по которому кредитные и микрофинансовые организации будут должны отчитываться в ФССП о взыскании долгов.

Сейчас приставы контролируют действия коллекторских агентств, банков и МФО, которые взыскивают задолженность, но организации не были обязаны отправлять отчеты о такой деятельности. Это было обязательно только для коллекторов.

Ожидается, что закон позволит защитить интересы клиентов банков и МФО, которые столкнулись с долгами, а также сделает прозрачной систему возврата долгов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.