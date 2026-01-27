Операторы связи будут отключать абонентов по запросу ФСБ

Если от ФСБ пришел операторам связи запрос отключить абонента от сети, то компания будет обязана сделать это. Никаких последствий за ненадлежащее исполнение обязательств не наступит.

27 января 2026 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, по которому мобильные операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи, если от ФСБ поступит такой запрос.

«Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России», — сказано на сайте Госдумы.

Ожидается, что изменения позволят защитить от возникающих угроз безопасности граждан и государства.