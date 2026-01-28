💥 Депутаты хотят перейти с ежегодной индексации пенсий к ежеквартальной

Новый порядок индексации страховых и социальных пенсий позволит в течение года сократить разницу между ростом цен и размером выплат.

27 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который изменит порядок индексации страховых и социальных пенсий. В частности, предлагают перейти с ежегодной индексации к ежеквартальной — с учетом темпов инфляции.

Такая модель позволит защитить покупательную способность пенсионных выплат при ускорении инфляции. Также, будет можно снизить задержку между ростом цен и пересмотром выплат.

Коэффициенты индексации будут определять каждый квартал с учетом фактических индексов потребительских цен. В результате суммарный годовой рост выплат будет соответствовать фактической инфляции за отчетный период.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению социальной защищенности граждан старшего поколения и иных получателей пенсий, снижению доли домохозяйств, чьи доходы после выхода на пенсию опускаются ниже социально приемлемого уровня», — сказано в пояснительной записке.

Для тех, кто получает пенсию по инвалидности и потере кормильца, изменения обеспечат дополнительную предсказуемость и устойчивость личного бюджета.

В случае принятия и подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.