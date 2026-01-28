💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 января 2026 года
На 28 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,5 рубля, курс евро — 91.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 28 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,5519 рубля
Евро
90,9329 рубля
Юань
10,9751 рубля
Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что до конца января 2026 года ожидает колебания котировок в пределах 75-79 рулей за доллар, 88-93 рублей за евро и 10,75-11,40 рубля за юань. На этой неделе рублю продолжит сохранять сильную позицию из-за повышенного предложения иностранной валюты.
