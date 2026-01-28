🚬 Сайты с табачной продукцией будут блокировать без суда

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции.

Сайты, на которых продается табачная продукция, с марта 2026 года смогут блокировать без суда. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — заявил Немкин.

Сейчас процесс блокировки может занимать месяцы из-за судебных процедур. А за это время ресурсы меняли домены и продолжали работу.

Также владельцев сайтов и соцсетей обязали самостоятельно мониторить размещаемый контент.

«Это смещает акцент с реагирования постфактум на превентивный контроль и формирует более ответственное отношение цифровых платформ к соблюдению законодательства. Аналогичный подход уже показал свою результативность в борьбе с дистанционной продажей алкоголя, в том числе на маркетплейсах и в социальных сетях», — добавил депутат.

В целом новый закон усиливает контроль за оборотом «социально чувствительных» товаров в интернете при одновременном развитии инструментов цифровой идентификации и проверки возраста. Подход позволяет не просто запрещать, а выстраивать понятные правила игры для бизнеса и платформ, делая цифровое пространство более безопасным и ответственным для всех его участников, уверен Немкин.