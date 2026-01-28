Минэкономразвития: механизм параллельного импорта может стать постоянным
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что параллельный импорт можно включить в число постоянных мер, которые позволяют ввозить в РФ товары без разрешения от правообладателей.
«В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», — сказано в телеграм-канале правительства.
Параллельный импорт запустили в марте 2022 года, он корректируется в зависимости от необходимых товаров, а также продлевается. Пока что он действует до конца 2026 года.
Комментарии1
Параллельный импорт на постоянной основе - додуматься только. Ни в чем себе не отказывают: и машинки импортные по запросу, не хотят на российских ездить, патриоты. А народ пусть голый и босый ходит, сплошные запретки.