Минэкономразвития: механизм параллельного импорта может стать постоянным

Параллельный импорт предложили включить в число постоянных мер. Он будет распространяться только на ограниченный список товаров.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что параллельный импорт можно включить в число постоянных мер, которые позволяют ввозить в РФ товары без разрешения от правообладателей.

«В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», — сказано в телеграм-канале правительства.

Параллельный импорт запустили в марте 2022 года, он корректируется в зависимости от необходимых товаров, а также продлевается. Пока что он действует до конца 2026 года.

