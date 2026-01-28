⚡️ Итоги дня: сайты с онлайн-продажей табака заблокируют без суда, домохозяйка выиграла 91 млн рублей в лотерею, мир стал на 4 секунды ближе к апокалипсису

Россияне купили рекордное количество квартир на вторичном рынке в декабре 2025 года. Зарегистрировали 164 тыс. ДКП: это на 33% больше ноября 2025 и на 15% декабря 2024 года.

Девелоперы сокращают вывод на рынок новых жилых проектов в городах-миллионниках. Тренд зафиксировали в большинстве мегаполисов: в Уфе объемы снизились на 35%, в Москве и Ростове-на-Дону — на 29%, в Самаре — на 23%.

Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги «Яндекс Путешествий». С 1 февраля 2026 года она вырастет с 15% до 17%.

«Бутербродекс» за 2025 год вырос всего на 2,7 пункта и во второй половине декабря составил 164,5 пункта. Рост оказался на порядок меньше, чем по итогам 2024 года, когда индекс подскочил на 21,8 пункта.

Мошенники начали обещать крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для «увеличения процента конвертации». Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения.

Мошенники для обмана граждан стали создавать фейковые аккаунты управляющих компаний. С фальшивого аккаунта УК пользователям рассылают сообщения о том, что руководитель компании проводит «обновление электронного списка жильцов», и просят подтвердить актуальность информации.

Сайты с информацией об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции, будут блокировать во внесудебном порядке с 1 марта 2026 года.

С 28 января 2026 года ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Теперь они начинаются от 19,3% годовых, а на рефинансирование жилищных кредитов — от 19,6%.

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 году выросли на 12%.

Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов Почты России. Большинство регулируемых тарифов ниже себестоимости, не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях.

Фотосъемку в зале Госдумы запретили для сохранения психики фотографов и возможностей для работы депутатов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В России впервые за несколько лет начало снижаться количество вакансий курьеров на полную ставку, потому что курьеры больше не хотят работать полный рабочий день.

Домохозяйка из Екатеринбурга выиграла 91 млн рублей в лотерею, просто указав даты рождения близких в билете.

«Часы Судного дня» перевели сразу на 4 секунды ближе к ядерному апокалипсису. Теперь они показывают 85 секунд, это худший показатель с создания часов в 1847 году.

Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Microsoft Teams.

Применение генеративного искусственного интеллекта позволяет работникам южнокорейских компаний экономить более восьми часов рабочего времени в неделю. Скорость работы увеличилась на 17%.