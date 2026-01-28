1 альфа мобилка
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: сайты с онлайн-продажей табака заблокируют без суда, домохозяйка выиграла 91 млн рублей в лотерею, мир стал на 4 секунды ближе к апокалипсису

Подготовили обзор главных событий дня — 28 января 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Россияне купили рекордное количество квартир на вторичном рынке в декабре 2025 года. Зарегистрировали 164 тыс. ДКП: это на 33% больше ноября 2025 и на 15% декабря 2024 года. 

  • Девелоперы сокращают вывод на рынок новых жилых проектов в городах-миллионниках. Тренд зафиксировали в большинстве мегаполисов: в Уфе объемы снизились на 35%, в Москве и Ростове-на-Дону — на 29%, в Самаре — на 23%. 

  • Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги «Яндекс Путешествий». С 1 февраля 2026 года она вырастет с 15% до 17%.

  • «Бутербродекс» за 2025 год вырос всего на 2,7 пункта и во второй половине декабря составил 164,5 пункта. Рост оказался на порядок меньше, чем по итогам 2024 года, когда индекс подскочил на 21,8 пункта. 

  • Мошенники начали обещать крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для «увеличения процента конвертации». Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения.

  • Мошенники для обмана граждан стали создавать фейковые аккаунты управляющих компаний. С фальшивого аккаунта УК пользователям рассылают сообщения о том, что руководитель компании проводит «обновление электронного списка жильцов», и просят подтвердить актуальность информации.

  • Сайты с информацией об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции, будут блокировать во внесудебном порядке с 1 марта 2026 года.

  • С 28 января 2026 года ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Теперь они начинаются от 19,3% годовых, а на рефинансирование жилищных кредитов — от 19,6%.

  • Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 году выросли на 12%.

  • Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов Почты России. Большинство регулируемых тарифов ниже себестоимости, не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях.

  • Фотосъемку в зале Госдумы запретили для сохранения психики фотографов и возможностей для работы депутатов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

  • В России впервые за несколько лет начало снижаться количество вакансий курьеров на полную ставку, потому что курьеры больше не хотят работать полный рабочий день.

  • Домохозяйка из Екатеринбурга выиграла 91 млн рублей в лотерею, просто указав даты рождения близких в билете.

  • «Часы Судного дня» перевели сразу на 4 секунды ближе к ядерному апокалипсису. Теперь они показывают 85 секунд, это худший показатель с создания часов в 1847 году.

  • Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Microsoft Teams.

  • Применение генеративного искусственного интеллекта позволяет работникам южнокорейских компаний экономить более восьми часов рабочего времени в неделю. Скорость работы увеличилась на 17%.

  • OpenAI представила Prism — инструмент для бесплатного написания научных работ, который позволяет верстать научные статьи и журналы в формате LaTeX с добавлением формул, диаграмм и других элементов. OpenAI настаивает, что ответственность за проверку фактов и корректности ссылок остается за пользователем.

