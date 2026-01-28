Налоговики объяснили, кто может привлечь медиаторов к решению споров с ФНС

Чтобы помочь налогоплательщикам взаимодействовать с налоговой, ФНС запустила эксперимент с привлечением медиаторов к налоговым спорам. Он продлится до 1 июня 2026 года.

ФНС запустила пилотный проект, по которому налогоплательщики могут привлекать профессиональных медиаторов для разрешения споров с налоговиками. Об этом сказано в распоряжении ФНС от 24.10.2025 № 407@.

Пилотный проект действует в нескольких регионах: в республиках Марий Эл, Удмуртской, Чувашской, Московской, Пензенской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае. В нем также участвуют межрегиональные инспекции ФНС по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам.

«В данном проекте медиатор — это нейтральный переговорщик, прошедший специальный отбор в рамках пилотного проекта. Его задача — не выносить суждений и не оценивать правоту сторон, а помочь налогоплательщику и налоговому органу услышать друг друга, прояснить позиции и совместно выработать решение по существу возникших разногласий», — сказано на сайте ФНС.

Процедуру медиации нельзя применять, если:

материалы дела уже передали в правоохранительные органы;

в отношении налогоплательщика открыли конкурсное производство;

участие медиатора создаст риск нарушения процессуальных сроков.

Чтобы привлечь медиатора к налоговому спору, нужно направить заявку напрямую в налоговый орган (через личный кабинет, по ТКС или во время визита в налоговую).

Участвовать в проекте можно до 1 июня 2026 года.