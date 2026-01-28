🔥 «Клерк» обновил форум — свежая цветовая тема, чат с ИИ и удобная навигация

Специалисты «Клерка» обновили форум, чтобы бухгалтерам было удобно и уютно обсуждать важные профессиональные темы.

У «Клерка» обновление на форуме. Мы сделали зеленую цветовую тему, добавили навигацию вверх для связи с сайтом, а также подключили чат с искусственным интеллектом.

По умолчанию на главной странице форума включили отображение последних тем форума, вместо отображения категорий.

Обновленный дизайн форума «Клерка».

Список категорий можно найти тут Категории — Клерк.Сообщество или в левом сайдбаре.

Сайдбар форума «Клерка» с обновленным дизайном.

Все обновления мы готовим для удобства пользователей, поэтому ваша обратная связь — не пустой звук! Поделитесь в комментариях, как вам новый дизайн форума!