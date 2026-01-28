🔥 «Клерк» обновил форум — свежая цветовая тема, чат с ИИ и удобная навигация
Специалисты «Клерка» обновили форум, чтобы бухгалтерам было удобно и уютно обсуждать важные профессиональные темы.
У «Клерка» обновление на форуме. Мы сделали зеленую цветовую тему, добавили навигацию вверх для связи с сайтом, а также подключили чат с искусственным интеллектом.
По умолчанию на главной странице форума включили отображение последних тем форума, вместо отображения категорий.
Список категорий можно найти тут Категории — Клерк.Сообщество или в левом сайдбаре.
Все обновления мы готовим для удобства пользователей, поэтому ваша обратная связь — не пустой звук! Поделитесь в комментариях, как вам новый дизайн форума!
