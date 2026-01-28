📨 Тарифы «Почты России» повысят, но льготы сохранят
Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов АО «Почта России» с сохранением льгот для социальных категорий граждан.
Об этом рассказал гендиректор компании Михаил Волков на заседании комитета Совфеда по экономической политике.
«Тот вопрос, который мы также обсуждали в рамках комитета, – это недоиндексация тарифов, которая сложилась за последние годы. И здесь также прорабатывается ряд решений в правительстве по индексации тарифов "Почты" с сохранением льгот для социальных категорий граждан», — заявил Волков.
Ранее Волков сообщал, что «Почта России» обеспечивает на всей территории РФ равные условия предоставления социально значимых почтовых услуг по единым тарифам – то есть пересылка письма «из Калининграда в Певек будет происходить по той же самой стоимости, как и в Москве», пишет «Интерфакс».
Глава Минцифры тогда предлагал ввести государственное субсидирование социально значимых услуг компании, тарифы на которые находятся ниже уровня окупаемости.
Доставка периодики – убыточный вид деятельности для «Почты России», ее тарифы на эту услугу с 2020 года росли ниже уровня инфляции. А стоимость самих изданий за этот период увеличилась в 1,5-2, а иногда и в 4 раза. Повысить тарифы на эти услуги предписывало Федеральное казначейство, указал Максут Шадаев.
Кроме того, «Почта России» считает требования, предъявляемые к компании, «непропорционально высокими» относительно других участников рынка и просит выравнять ее конкурентные возможности на рынке онлайн-коммерции и вернуть отдельные полномочия монопольного характера.
Большинство тарифов «Почты» ниже себестоимости и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях. Например, тариф на простое письмо составляет 33 руб. независимо от маршрута.
Также «Почта» работает в каждом населенном пункте в соответствии с законодательством – в отличие от коммерческих компаний. Это «несжимаемая» инфраструктура, и нерентабельных локаций в ней около 80%.
Комментарии2
Т.е., если услугами Почты России никто не пользуется, даже несмотря на торговлю тушёнкой, надо поднять и без того высокие цены и народ сразу ринется отправлять посылки?
бывает...
а в Правительстве не было мысли, что хорошо бы посмотреть на .... как ни удивительно, на другую составляющую СЕБЕстоимости.... затраты? что там они .... тратят?
сказочник....
ну так расскажи же сколько тратится средствов на твоё лично содержание!