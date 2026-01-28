📨 Тарифы «Почты России» повысят, но льготы сохранят

Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов АО «Почта России» с сохранением льгот для социальных категорий граждан.

Об этом рассказал гендиректор компании Михаил Волков на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

«Тот вопрос, который мы также обсуждали в рамках комитета, – это недоиндексация тарифов, которая сложилась за последние годы. И здесь также прорабатывается ряд решений в правительстве по индексации тарифов "Почты" с сохранением льгот для социальных категорий граждан», — заявил Волков.

Ранее Волков сообщал, что «Почта России» обеспечивает на всей территории РФ равные условия предоставления социально значимых почтовых услуг по единым тарифам – то есть пересылка письма «из Калининграда в Певек будет происходить по той же самой стоимости, как и в Москве», пишет «Интерфакс».

Глава Минцифры тогда предлагал ввести государственное субсидирование социально значимых услуг компании, тарифы на которые находятся ниже уровня окупаемости.

Доставка периодики – убыточный вид деятельности для «Почты России», ее тарифы на эту услугу с 2020 года росли ниже уровня инфляции. А стоимость самих изданий за этот период увеличилась в 1,5-2, а иногда и в 4 раза. Повысить тарифы на эти услуги предписывало Федеральное казначейство, указал Максут Шадаев.

Кроме того, «Почта России» считает требования, предъявляемые к компании, «непропорционально высокими» относительно других участников рынка и просит выравнять ее конкурентные возможности на рынке онлайн-коммерции и вернуть отдельные полномочия монопольного характера.

Большинство тарифов «Почты» ниже себестоимости и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях. Например, тариф на простое письмо составляет 33 руб. независимо от маршрута.

Также «Почта» работает в каждом населенном пункте в соответствии с законодательством – в отличие от коммерческих компаний. Это «несжимаемая» инфраструктура, и нерентабельных локаций в ней около 80%.