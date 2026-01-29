Региональным производителям могут дать налоговые льготы

Совет Федерации хочет поддержать предпринимателей, которые производят продукцию с географическими указаниями в названии.

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предлагает проработать вопрос о поддержке предпринимателей, которые производят продукцию с географическими указаниями в названии. Также предлагается предусмотреть для них налоговые льготы.

Основная задача в развитии сферы интеллектуальной собственности состоит преодолении дисбаланса, когда государство и правообладатели фокусируются на регистрации и охране прав, а не на их превращении в капитал, считает Гумерова.

Она напомнила об активном привлечении регионов в работу по эффективному управлению интеллектуальной собственностью. По инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко в 86 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию.

«Именно через этот институт мы активно продвигаем внедрение в регионах таких механизмов как специальный налоговый режим "патентная коробка", который уже действует в 8 субъектах РФ», — сказала Гумерова.

По данным на 16 января 2026 года, уже зарегистрировано 353 российских географических указания (ГУ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ).

Сенатор также предложила проработать вопрос о поддержке предпринимателей, которые производят продукцию, маркированную ГУ и НМПТ, и предусмотреть для них налоговые льготы.