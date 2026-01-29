ОКТМО изменился — ФНС разъяснила, какой код указывать в 6-НДФЛ

Налоговики рассказали, какой код ОКТМО нужно указывать в отчетности за четвертый квартал 2025 года, если он изменился с 2026 года.

С 1 января 2026 года изменились ОКТМО, поэтому бухгалтеры столкнулись с вопросом, какой код указывать при сдаче 6-НДФЛ за четвертый квартал 2025 года. Такой вопрос задали в чате ФНС.

Представитель налоговой разъяснил, что в 6-НДФЛ нужно указать тот код ОКТМО, который действовал в период, за который сдаете отчетность.

Разберитесь в тонкостях отчетности: приходите на бесплатный вебинар «6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку». Он состоится 5 февраля в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. 6-НДФЛ за 2025 год: форма, сроки сдачи, что отражать и что не отражать.

2. Заполняем 6-НДФЛ. Титульный лист.

3. Раздел 1: итоговые показатели — как не ошибиться в суммах.

4. Раздел 2: детализация по выплатам — самые сложные случаи.

5. Как заполнить справку о доходах (приложение № 1 к 6-НДФЛ).

6. Как избежать ошибок при сдаче отчета (на примере Сбис+).

7. Особенности проведения камеральных проверок.

Спикеры: Елена Вальтер — главный консультант по налогам и сборам ООО «Центра налоговой помощи» и Ольга Пыжова — генеральный директор «Центра налоговой помощи», аттестованный налоговый консультант, аттестованный главбух. Инициатор и участник различных семинаров по изменениям в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Ждем вас на вебинаре 5 февраля в 15:00 мск!