😮 Клиентка воспользовалась сбоем и украла у банка больше 500 тысяч рублей

Во время технических работ банка клиент заметила, что при переводе денег баланс счета не меняется. Так она вывела 585 тысяч рублей, но за ней приехала полиция.

Жительница Хабаровска заметила, что при проведении технических работ банк перестал списывать деньги со счета. Она решила воспользоваться ситуацией и перевела 585 тыс. рублей.

Сотрудник банка заметил хищение и обратился в полицию. Сотрудники МВД задержали подозреваемую, которая не стала отрицать причастность к противоправному деянию.

«В процессе следственных действий горожанка погасила причиненный банку ущерб в сумме 553 тыс. рублей», — сказано на сайте Хабаровского УМВД.

По ст. 159 УК женщине грозит срок до шести лет за мошенничество, с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.