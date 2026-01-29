Эксперт объяснила, с какого дохода ИП рассчитывают алименты
У ИП на доходной УСН есть официальные расходы, но в книге учета они не фиксируются.
С какой суммы такому ИП рассчитывать алименты — разъясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
На УСН «Доходы» в книгу учета расходы не попадают, их нужно подтвердить документально. Для этого понадобятся документы, подтверждающие, что расходы были для нужд предпринимательской деятельности.
Это могут быть платежные поручения на уплату страховых взносов за себя, арендных платежей, стоимость материальных ценностей, чеки, первичные документы, подтверждающие поступление ТМЦ.
На УСН «доходы минус расходы» все доходы и расходы фиксируются в книге учета доходов и расходов, которая как раз и будет подтверждать правомерность расходов на ведение бизнеса. Разница между доходами и расходами и даст основу для расчета алиментов.
