Фиксированные взносы ИП

Названы случаи и периоды, когда ИП освобождаются от уплаты страховых взносов

Индивидуальные предприниматели не всегда платят фиксированные взносы.

В некоторых случаях ИП освобожден от уплаты взносов, когда не ведет предпринимательскую деятельность.

УФНС объяснило, что к периодам, когда ИП без работников освобождены от взносов, относятся:

  • период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более шести лет в общей сложности;

  • период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет;

  • период прохождения военной службы по призыву (п. 1 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

  • период проживания с супругом-военнослужащим по контракту в местностях, где нет работы, но не более пяти лет в общей сложности;

  • период проживания за границей с супругом, направленным, в частности, в диппредставительства и консульства РФ, но не более пяти лет в общей сложности;

  • период содержания под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы и ссылке тех, кого необоснованно привлекли к уголовной ответственности, необоснованно репрессировали и впоследствии реабилитировали;

  • период пребывания в добровольческом формировании, предусмотренном законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;

  • период прохождения военной службы по контракту, заключенному в порядке п. 7 ст. 38 закона № 53-ФЗ.

  • адвокаты–военные пенсионеры, вышедшие на пенсию за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с Законом РФ № 4468-1.

Для получения освобождения от уплаты взносов предпринимателю нужно подать в налоговый орган по месту своего учета заявление (КНД 1150081) и подтверждающие документы.

На подачу заявления есть три года с момента возникновения права на освобождение, если оно наступает в 2025 году или позднее. Если же право на освобождение было установлено до 2025 года, срок подачи заявления не ограничен.

