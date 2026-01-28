🏥 Медики без аккредитации смогут работать до конца 2026 года

Работникам в сферах медицины и фармации работать без специального сертификата разрешили работать до конца 2026 года.

Приказ Минздрава от 20.01.2026 № 34н опубликован на портале официальной правовой информации.

Новые правила касаются медработников, которые начали работать до 2021 года, если их аккредитация заканчивается в 2025 году. Они смогут работать без получения сертификата до конца 2026 года.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации на должностях операционной медсестры, медсестры – анестезиста смогут работать те, кто освоил образовательную программу медвуза по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» в объеме 5 курсов и более, но не прошел аккредитацию.

Такие меры помогут избежать проблем с персоналом в медорганизациях.

Приказ уже вступил в силу и будет действовать до 1 января 2027 года.