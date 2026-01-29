💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 января 2026 года

На 29 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,3 рубля, курс евро — 91,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,2662 рубля Евро 91,2988 рубля Юань 10,9430 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 29 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в январе 2026 года рубль поддерживали следующие факторы: профицит торгового баланса, низкий спрос на импорт, продажа юаней из резервов по бюджетным операциям.

