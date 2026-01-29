1 альфа мобилка
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 января 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76,3 рубля, евро стоит 91,3.

На 29 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,3 рубля, курс евро — 91,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,2662 рубля

Евро

91,2988 рубля

Юань

10,9430 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 29 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в январе 2026 года рубль поддерживали следующие факторы: профицит торгового баланса, низкий спрос на импорт, продажа юаней из резервов по бюджетным операциям.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум