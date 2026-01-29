💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 января 2026 года
На 29 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,3 рубля, курс евро — 91,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,2662 рубля
Евро
91,2988 рубля
Юань
10,9430 рубля
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в январе 2026 года рубль поддерживали следующие факторы: профицит торгового баланса, низкий спрос на импорт, продажа юаней из резервов по бюджетным операциям.
