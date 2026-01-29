Условия получения льгот на развитие туризма ужесточат

В Госдуме хотят, чтобы турналог шел на развитие только туристической инфраструктуры.

Федеральные субсидии на развитие туризма предлагается давать только в случаях, если собранные в регионах от туристического налога средства пошли на развитие туризма.

Об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

«Я считаю, надо увязать расход турналога, который по своей природе должен идти на развитие туристской инфраструктуры муниципальных образований, с единой субсидией на развитие туризма из федерального бюджета», — сказала депутат.

В противоположных случаях получается парадоксальная ситуация, когда муниципалитет просит средства на объекты туриндустрии, но деньги, полученные от средств размещения в виде турналога, направляет на другие цели и нужды. Это не совсем справедливо, считает Школкина.

По этому вопросу должна быть выработана позиция самих регионов и муниципалитетов, чтобы «туристический налог шел на развитие туристической инфраструктуры».