При заполнении 6-НДФЛ нашли ошибку в ЕНП-уведомлении за предыдущий период: что делать

Налоговые обязательства будут установлены по годовому расчету.

При заполнении годового расчета 6-НДФЛ можно обнаружить ошибку, которую допустили раньше – например, в уведомлении за 9 месяцев.

Что делать в такой ситуации – пояснили налоговики в чате ФНС.

«Фактические налоговые обязательства после наступления срока уплаты формируются на основании представленных Расчетов 6-НДФЛ», — говорится в ответе.

То есть уже отправленное уведомление можно не пересдавать.

