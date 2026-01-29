8123 КПП ОСНО моб
АУСН

❌ Проценты по депозиту не облагаются налогом на АУСН

Выплаты процентов по вкладам размечают как «неналоговую базу» и платят НДФЛ.

ИП на АУСН планирует разместить депозит в уполномоченном банке и спросил ФНС, как платить налоги с полученных процентов.

C 1 января 2026 года налогообложение процентов по депозитам как ИП на автоУСН изменилось.

Выплаты процентов по депозитам не облагаются налогом по автоУСН (не учитываются при формировании налоговой базы), а перешли под общие правила уплаты НДФЛ по ставке 13% или 15% в зависимости от суммы дохода», — ответили налоговики.

Такие банковские операции (выплаты процентов по депозитам) нужно размечать как «неналоговую базу», это делает уполномоченный банк или сам ИП.

Ответил на вопрос
Елена Балаклицкая
из

ИП на АУСН

Добрый день. В регионе ранее не было АУСН и банки пока не могут дать точной информации как на практике это будет работать. И возникли вопросы по данному режиму.

  1. Можно ли весь учет вести через онлайн банк ИП, возможно банк предоставляет какой то личный кабинет по АУСН? Чтобы не использовать Личный кабинет налогоплательщика.

  2. ИП имеет р/счета в 2-х банках, которые входят в реестр ФНС. Один из банков является уполномоченным по расчету налога по АУСН. Можем ли мы получать денежные средства на оба р/счета в банках? И каким образом отразить выручку полученную во втором банке для расчета налога по АУСН?

  3. ИП доходы-расходы. Как банк учитывает расходную часть? Необходимо ли для этого заносить первичные документы на расход?

  4. ИП доходы-расходы. Как учитывать расходы произведенные наличными?

  5. Начисление и выплата заработной платы. Банку ежемесячно необходимо предоставлять данные начисления по сотрудникам? Если выплата производится дважды в месяц.

  6. Страховые взносы от несчастных случаев ФСС по сотруднику как производится начисление и оплата? Необходимо ли подавать какую нибудь дополнительную отчетность в СФР?

  7. Может ли ИП применять АУСН если у него 7 наемных сотрудников на 0,5 ставки? Как отражается, что сотрудник трудоустроен на неполную ставку, помимо трудового договора? Возникнут ли у налоговой вопросы, видя количество сотрудников?

Автор

Контур
