❌ Проценты по депозиту не облагаются налогом на АУСН

Выплаты процентов по вкладам размечают как «неналоговую базу» и платят НДФЛ.

ИП на АУСН планирует разместить депозит в уполномоченном банке и спросил ФНС, как платить налоги с полученных процентов.

C 1 января 2026 года налогообложение процентов по депозитам как ИП на автоУСН изменилось.

Выплаты процентов по депозитам не облагаются налогом по автоУСН (не учитываются при формировании налоговой базы), а перешли под общие правила уплаты НДФЛ по ставке 13% или 15% в зависимости от суммы дохода», — ответили налоговики.

Такие банковские операции (выплаты процентов по депозитам) нужно размечать как «неналоговую базу», это делает уполномоченный банк или сам ИП.