⚡️ Итоги дня: вырос спрос на обереги и осиновые колья, каждая седьмая студенческая работа написана с помощью ИИ, магистров и бакалавров отменят с 1 сентября 2026 года

ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов профлистов для строительства. Предприниматели договаривались о цене продажи продукции, об участии либо неучастии в акциях маркетплейсов, делили между собой рынок по объему продаж.

Рост спроса на азиатскую кухню в России заметно ускорился во второй половине 2025 года: в третьем квартале спрос увеличился на 36%, а в четвертом — уже на 89% по сравнению с предыдущим периодом.

Спрос на обереги и осиновые колья в России за 2025 год вырос в два‑четыре раза. Самый большой рост спроса в категории — у осиновых кольев, которые покупали в четыре раза чаще, чем в 2024 году. Средний чек — 333 рубля.

Торговые сети массово сократили ассортимент продуктов из-за нехватки денег у покупателей. Они теперь планируют закупать товары, которые точно продадутся.

Большинство опрошенных россиян считают дорогими товары от 5 тыс. рублей. Этот порог распространяется на автотовары, малую бытовую технику и обувь. Дорогой верхней одеждой потребители называют вещи стоимостью более 10 тыс. рублей. В категории ноутбуков и компьютеров дорогой россияне назвали технику от 40 тыс., в крупной бытовой технике — от 30 тыс. рублей.

Каждая седьмая студенческая работа, которую проверяли на антиплагиат в 2025 году, содержала признаки использования ИИ. При этом студенты гуманитарных вузов используют ИИ чаще, чем технических.

Форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 года. На замену им придут базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет — в зависимости от специальности.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева опровергла информацию о якобы переходе системы высшего образования на новую модель с 1 сентября 2026 года.

Геосервис 2ГИС добавил вакансии в свои карты. Это будет удобным для поиска работы рядом с домом или учебой.

К началу 2026 г. число иностранных граждан, находящихся в России, снизилось до 5,7 млн человек (-10% за год). В начале прошлого года их было около 6,3 млн.

Свыше трети (34%) россиян в начале января испытывали преимущественно позитивные эмоции, их можно отнести к категории «жизнерадостные». Об этом говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

За новогодние каникулы 8,2 млн туристов принесли Москве 178 млрд рублей.

Интерес россиян к литературе о Москве вырос на 125% в январе 2026 года. Продажи исторической литературы о столице за год также выросли на 35%.

Суд оштрафовал Ozon на 200 тыс. рублей по делу о маркировке книги иноагента.

Около 30 регионов предоставляют матпомощь беременным студенткам.

Февральский фьючерс на золото на бирже Comex дорожает на 4,36% — до $5534,7 за тройскую унцию. На торгах 29 января 2026 года драгметалл превысил $5600.

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировки пенсионных выплат. Чтобы вернуть пенсию, предлагают ввести паспортные данные, СНИЛС, ИНН на фишинговом сайте, который похож на Госуслуги.

В Москве второй день подряд выпало рекордное количество снега. 14 мм осадков — это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 28 января, прежнее достижение принадлежало 2005 году и составляло 13,7 мм.