20 млн водителей пользуются приложением Госуслуги Авто
Мобильное приложение Госуслуги Авто скачали уже 20 млн человек, ежемесячная аудитория выросла за год на 30%.
Чаще всего приложением пользуются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях.
В приложении можно загрузить электронные документы, оформить ДТП онлайн, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам.
Также есть водительские чаты, которых уже 1 млн. Чаще всего водителям сообщают о блокировке проезда (48,7%), включенных фарах (11,1%) и открытом окне (10,5%).
Об этом сказано на сайте Минцифры.
ДТП в электронном виде оформили 445 тыс. раз. В Госуслугах Авто есть конструктор ДТП, с его помощью можно быстро нарисовать дорожную схему.
Водители подали 106 тыс. заявлений на компенсацию по ОСАГО. Если оформлять документы в приложении, то не имеет значения, как оформлялось ДТП — по европротоколу или нет.
Начать дискуссию