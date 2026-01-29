20 млн водителей пользуются приложением Госуслуги Авто

Водители могут в мобильном приложении Госуслуги Авто оформить ДПТ, подать заявление на компенсацию по ОСАГО, общаться с другими автомобилистами, а также загружать электронные документы.

Мобильное приложение Госуслуги Авто скачали уже 20 млн человек, ежемесячная аудитория выросла за год на 30%.

Чаще всего приложением пользуются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях.

В приложении можно загрузить электронные документы, оформить ДТП онлайн, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам.

Также есть водительские чаты, которых уже 1 млн. Чаще всего водителям сообщают о блокировке проезда (48,7%), включенных фарах (11,1%) и открытом окне (10,5%).

Об этом сказано на сайте Минцифры.

ДТП в электронном виде оформили 445 тыс. раз. В Госуслугах Авто есть конструктор ДТП, с его помощью можно быстро нарисовать дорожную схему.

Водители подали 106 тыс. заявлений на компенсацию по ОСАГО. Если оформлять документы в приложении, то не имеет значения, как оформлялось ДТП — по европротоколу или нет.