✅ Минфин подготовил ежегодные рекомендации по годовой отчетности

Минфин подготовил рекомендации для подготовки к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Рекомендации содержатся в приложении к письму от 22 января 2026 г. № 07-04-09/3478.

Ведомство обобщило практику применения законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.

Рекомендации содержат несколько разделов – для аудиторов и бухгалтеров.

Раздел III «Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности» рассматривает такие вопросы:

применимые федеральные стандарты бухучета;

раскрытие информации о составлении отчетности и применимых стандартах;

применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

оценки безвозмездно полученного имущества унитарным предприятием, НКО;

активного рынка для целей учета нематериальных активов;

раскрытия рыночной стоимости отдельных НМА;

раскрытия информации в бухотчетности личного фонда;

составления консолидированной финансовой отчетности и др.

Раздел IV Рекомендаций посвящен вопросам составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями, некредитными финорганизациями, БКО и кредитными рейтинговыми агентствами.

