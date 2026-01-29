✅ Минфин подготовил ежегодные рекомендации по годовой отчетности
Минфин подготовил рекомендации для подготовки к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Рекомендации содержатся в приложении к письму от 22 января 2026 г. № 07-04-09/3478.
Ведомство обобщило практику применения законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.
Рекомендации содержат несколько разделов – для аудиторов и бухгалтеров.
Раздел III «Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности» рассматривает такие вопросы:
применимые федеральные стандарты бухучета;
раскрытие информации о составлении отчетности и применимых стандартах;
применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;
оценки безвозмездно полученного имущества унитарным предприятием, НКО;
активного рынка для целей учета нематериальных активов;
раскрытия рыночной стоимости отдельных НМА;
раскрытия информации в бухотчетности личного фонда;
составления консолидированной финансовой отчетности и др.
Раздел IV Рекомендаций посвящен вопросам составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями, некредитными финорганизациями, БКО и кредитными рейтинговыми агентствами.
