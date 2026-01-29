8123 КПП ОСНО моб
ФСБУ

✅ Минфин подготовил ежегодные рекомендации по годовой отчетности

Опубликованы рекомендации для применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Минфин подготовил рекомендации для подготовки к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Рекомендации содержатся в приложении к письму от 22 января 2026 г. № 07-04-09/3478.

Ведомство обобщило практику применения законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.

Рекомендации содержат несколько разделов – для аудиторов и бухгалтеров.

Раздел III «Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности» рассматривает такие вопросы:

  • применимые федеральные стандарты бухучета;

  • раскрытие информации о составлении отчетности и применимых стандартах;

  • применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

  • применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

  • оценки безвозмездно полученного имущества унитарным предприятием, НКО;

  • активного рынка для целей учета нематериальных активов;

  • раскрытия рыночной стоимости отдельных НМА;

  • раскрытия информации в бухотчетности личного фонда;

  • составления консолидированной финансовой отчетности и др.

Раздел IV Рекомендаций посвящен вопросам составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями, некредитными финорганизациями, БКО и кредитными рейтинговыми агентствами.

Коммерческая тайна
Лимиты по УСН

С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

Татьяна Жукова

