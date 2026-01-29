​8121 КПК Общ м
😬 В 2025 году в четыре раза вырос спрос на осиновые колья

Россияне стали больше покупать обереги, руны и хрустальные шары.

В России в 2025 году в 2-4 раза увеличился спрос на обереги и осиновые колья.

Об этом свидетельствуют данные IT-компании АТОЛ.

«Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги. Их доля продаж в выборке составила 36%, при этом спрос на них в 2025 году вырос сразу в 2,2 раза. В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей, что на 33% дешевле, чем в 2024 году.

Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в 4 раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 рубля», — написали авторы исследования.

На 54% увеличился спрос на руны. Набор в среднем приобретали за 672 рубля (на 16% дешевле, чем в 2024 году). А спрос на карты таро снизился на 5%.

Спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду – на 63%, на маятники для биолокации – на 34%, на полынь – в 2,6 раза.

В целом спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом.

Исследование проводилось на основе данных сервиса «АТОЛ онлайн» и охватило 5,7 млн чеков за 2024-2025 годы. 

Автор

Ольга Ульянова
