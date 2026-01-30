Минпромторг: на всю легкую промышленность должна действовать льготная ставка по страховым взносам

На все ОКВЭД, которые связаны с легпромом, могут распространить пониженный тариф взносов.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил распространить льготные тарифы страховых взносов на все ОКВЭД легкой промышленности.

Пониженный тариф будет 7,6%. Сейчас он действует для IT-компаний и компаний радиоэлектронной промышленности, а также обрабатывающих производств из реестра МСП.

«Выпадающие доходы бюджета по разным данным, по моим данным, которые мы сверяли с ФНС, они не должны превысить 1 млрд рублей», — сказал Антон Алиханов.

Также он добавил, что Минпромторг собирается нарастить финансирование субсидий на лизинг оборудования для представителей легпрома. Объем средств увеличат с 648,5 млн в 2026 году до 1,5 млрд рублей в последующие годы.

Основная цель министерства — к 2035 году достичь доли 50% легкой промышленности на внутреннем рынке.