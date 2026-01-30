8125 КПП БСН моб
Банки

Алданзолотобанк исключили из участников системы страхования вкладов

Банк из Якутии перестал быть участником системы страхования вкладов из-за ликвидации.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) исключило Алданзолотобанк (Якутия) из реестра банков-участников системы страхования вкладов. Причина — внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации.

Сейчас в составе участников системы страховая вкладов 566 кредитных организаций. Из них 282 действующих банка, которые имеют лицензию на привлечение вкладов и открытие счетов. 3 — действующие банки, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. А еще 281 — кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Алданзолотобанк имеет номер 64 по реестру банков, номер 854 по Книге государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО).

