В 2026 году профилактические рейды за нелегальной занятостью станут постоянной практикой
Противодействие нелегальной занятости – задача межведомственных комиссий. В их работе участвуют сотрудники УФНС, правительства региона, Государственной инспекции труда (ГИТ), органов занятости, УМВД и муниципалитетов.
Сотрудник, согласившийся на оформление без договора, лишается базовых гарантий:
не получает оплачиваемые больничные и отпускные;
теряет право на пособие по безработице;
период такой работы не включается в пенсионный стаж.
В рамках исполнения поручений Президента и Правительства РФ проводятся межведомственные профилактические рейды по торговым точкам, гостиницам, пунктам выдачи маркетплейсов (ПВЗ) и др. Их цель — выявить признаки выплаты теневой зарплаты.
Работодателям попутно разъясняют требования законодательства и рекомендуют оформить трудовые отношения официально. Затем бизнесмены заключают трудовые договоры с работниками и сдают уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам (6-НДФЛ и РСВ) в налоговые органы.
В частности, УФНС по Амурской области утверждает, что профилактические рейды станут постоянной практикой. Их цель — содействие легализации отношений между работниками и работодателями, обеспечение законных прав и гарантий для обеих сторон.
При нарушении трудовых прав можно обратиться:
в ГИТ;
прокуратуру по месту нахождения работодателя;
суд (для разрешения индивидуального спора);
межведомственную комиссию региона по противодействию нелегальной занятости;
в налоговые органы (лично, по почте с документами или через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС).
