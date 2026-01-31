В 2026 году профилактические рейды за нелегальной занятостью станут постоянной практикой

При нарушении трудовых прав можно обращаться в том числе в налоговый орган, так как вопрос о легализации зарплаты.

Противодействие нелегальной занятости – задача межведомственных комиссий. В их работе участвуют сотрудники УФНС, правительства региона, Государственной инспекции труда (ГИТ), органов занятости, УМВД и муниципалитетов.

Сотрудник, согласившийся на оформление без договора, лишается базовых гарантий:

не получает оплачиваемые больничные и отпускные;

теряет право на пособие по безработице;

период такой работы не включается в пенсионный стаж.

В рамках исполнения поручений Президента и Правительства РФ проводятся межведомственные профилактические рейды по торговым точкам, гостиницам, пунктам выдачи маркетплейсов (ПВЗ) и др. Их цель — выявить признаки выплаты теневой зарплаты.

Работодателям попутно разъясняют требования законодательства и рекомендуют оформить трудовые отношения официально. Затем бизнесмены заключают трудовые договоры с работниками и сдают уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам (6-НДФЛ и РСВ) в налоговые органы.

В частности, УФНС по Амурской области утверждает, что профилактические рейды станут постоянной практикой. Их цель — содействие легализации отношений между работниками и работодателями, обеспечение законных прав и гарантий для обеих сторон.

При нарушении трудовых прав можно обратиться: