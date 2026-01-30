Многодетным отцам могут дать право на досрочную пенсию
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает законодательно закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию.
Обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Сейчас право отцов на досрочную пенсию реализуется через судебные решения. Это создает правовую неопределенность, неравенство и излишнюю бюрократическую нагрузку на россиян и на госорганы.
Он предлагает внести изменения в Федеральный закон о страховых пенсиях.
Его дополнят положением о досрочном назначении пенсии многодетным отцам при соблюдении таких условий:
мужчина является отцом трех и более детей;
все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в т. ч. дети супруги от предыдущих браков);
дети достигли возраста восьми лет.
Будут действовать минимальные значения общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам.
Право на досрочную пенсию будет возникать у многодетных отцов при наличии трех детей – на три года раньше, четырех детей – на четыре года раньше, пяти и более детей – на пять лет раньше.
«Данная мера не только устранит существующее неравенство, но и станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством, будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи», — считает Чернышов.
Реализация инициативы будет важным шагом к укреплению статуса отца в семье и обществе, а также отвечает принципам социальной справедливости.
