Многодетным отцам могут дать право на досрочную пенсию

Предлагается отпускать на пенсию отцов при наличии трех детей – на три года раньше, четырех детей – на четыре года раньше, пяти и более детей – на пять лет раньше.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает законодательно закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию.

Обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сейчас право отцов на досрочную пенсию реализуется через судебные решения. Это создает правовую неопределенность, неравенство и излишнюю бюрократическую нагрузку на россиян и на госорганы.

Он предлагает внести изменения в Федеральный закон о страховых пенсиях.

Его дополнят положением о досрочном назначении пенсии многодетным отцам при соблюдении таких условий:

мужчина является отцом трех и более детей;

все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в т. ч. дети супруги от предыдущих браков);

дети достигли возраста восьми лет.

Будут действовать минимальные значения общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам.

Право на досрочную пенсию будет возникать у многодетных отцов при наличии трех детей – на три года раньше, четырех детей – на четыре года раньше, пяти и более детей – на пять лет раньше.

«Данная мера не только устранит существующее неравенство, но и станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством, будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи», — считает Чернышов.

Реализация инициативы будет важным шагом к укреплению статуса отца в семье и обществе, а также отвечает принципам социальной справедливости.