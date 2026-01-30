8123 КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Банкротство

Налоговики Омской области будут рассматривать банкротства дальневосточников

Долговой центр Омской области начнет заниматься делами о банкротстве жителей Дальневосточного федерального округа.

С 1 февраля 2026 года Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области будет направлять заявления о признании должников банкротами в отношении всех категорий налогоплательщиков, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе.

«Долговой центр представляет интересы бюджета на стадии рассмотрения судом заявления до введения первой процедуры банкротства», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики будут представлять в арбитражные суды требования о включении задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед РФ в реестры требований кредиторов в процедурах банкротства должников.

Пока что такие полномочия распространяются на все категории неплательщиков Сибирского федерального округа.

Автор

Контур
Налоговые изменения 2026

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Налоговая реформа 2026 уже получила статус самой масштабной за 20 лет, и это не преувеличение: бизнес ждут фундаментальные изменения, которые затронут практически всех. Среди наиболее обсуждаемых нововведений — рост ставки НДС и снижение порога для уплаты НДС на УСН. Рассказываем об этих и других ключевых изменениях предстоящей налоговой реформы.

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум