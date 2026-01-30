Налоговики Омской области будут рассматривать банкротства дальневосточников

С 1 февраля 2026 года Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области будет направлять заявления о признании должников банкротами в отношении всех категорий налогоплательщиков, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе.

«Долговой центр представляет интересы бюджета на стадии рассмотрения судом заявления до введения первой процедуры банкротства», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики будут представлять в арбитражные суды требования о включении задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед РФ в реестры требований кредиторов в процедурах банкротства должников.

Пока что такие полномочия распространяются на все категории неплательщиков Сибирского федерального округа.