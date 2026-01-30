Депутаты предлагают отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО
Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают отменить штрафы за использование иностранного пиратского ПО. Обращение направили в кабмин.
Сейчас штрафы за использование пиратского ПО составляют:
для физлиц — от 1 500 до 2 000 рублей;
для должностных лиц и ИП – от 10 000 до 20 000;
для организаций — от 30 000 до 40 000 руб.
«Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств», — написали депутаты.
Они отметили, что использование иностранного пиратского ПО уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят в данном случае декларативный характер.
Предложенная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны.
Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями и устранить риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО.
Начать дискуссию