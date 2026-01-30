Депутаты предлагают отменить штрафы за использование зарубежного пиратского ПО

Физлиц и организации могут освободить от ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех правообладателей, которые ушли из России.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают отменить штрафы за использование иностранного пиратского ПО. Обращение направили в кабмин.

Сейчас штрафы за использование пиратского ПО составляют:

для физлиц — от 1 500 до 2 000 рублей;

для должностных лиц и ИП – от 10 000 до 20 000;

для организаций — от 30 000 до 40 000 руб.

«Законопроектом предлагается освободить граждан и организации от административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения тех иностранных правообладателей, которые фактически прекратили работу в России по причине санкционных ограничений и недружественных действий своих государств», — написали депутаты.

Они отметили, что использование иностранного пиратского ПО уже стало обыденной практикой, а нормы КоАП о штрафах носят в данном случае декларативный характер.

Предложенная мера направлена на защиту рядовых пользователей и бизнеса от необоснованного наказания в ситуациях, когда легальная покупка или продление лицензий объективно невозможны.

Отмена штрафов призвана узаконить сложившуюся практику и привести законодательство в соответствие с реалиями и устранить риск формального преследования добросовестных пользователей, вынужденных прибегать к нелицензионному ПО.