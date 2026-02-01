Налоговики назвали основные ошибки в уведомлениях по ЕНП

Правильно заполненные уведомления об исчисленных налогах и страховых взносах обеспечивают своевременное поступление в бюджеты.

Налоговики признают, что основными ошибками в уведомлениях (КНД 1110355) на единый налоговый платеж остаются:

неверное указание ОКТМО, КПП или КБК, в том числе отражение КБК, по которому не требуется подача уведомления;

непредставление уведомлений по КБК северных надбавок, районного коэффициента (п. 6.2 ст. 210 НК);

непредставление уведомлений по КБК дополнительных тарифов страховых взносов на ОПС (указание ошибочных КБК);

представление расчетов с указанием периодов, по которым не поданы уведомления;

указание недействующих кодов ОКТМО;

представление уведомлений после подачи расчета или одновременно с ним (кроме уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций).

Плательщики, применяющие дополнительные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ст. 428 НК), а также в отношении выплат занятым на видах работ с особыми условиями труда, подают уведомления по доптарифам взносов — с КБК 18210204010011010160, 18210204010011020160, 18210204020011010160, 18210204020011020160.

Налоговики призывают предварительно сверять данные, внесенные в итоговые квартальные расчеты, с данными ранее поданных уведомлений. При обнаружении ошибки лучше сдать уточненное уведомление и не раньше следующего дня представить расчет.