Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 января 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76 рублей, евро стоит 91.

На 30 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рублей, курс евро — 91.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,0251 рубля

Евро

90,9751 рубля

Юань

10,9002 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 30 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитики SberCIB снизили прогноз по курсу доллара на конец 2026 года сразу на 10 рублей — со 100 до 90. Причиной стало улучшение геополитической ситуации и прогноза по экспорту.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Налоговые изменения 2026

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Налоговая реформа 2026 уже получила статус самой масштабной за 20 лет, и это не преувеличение: бизнес ждут фундаментальные изменения, которые затронут практически всех. Среди наиболее обсуждаемых нововведений — рост ставки НДС и снижение порога для уплаты НДС на УСН. Рассказываем об этих и других ключевых изменениях предстоящей налоговой реформы.

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

