💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 января 2026 года
На 30 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рублей, курс евро — 91.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,0251 рубля
Евро
90,9751 рубля
Юань
10,9002 рубля
Аналитики SberCIB снизили прогноз по курсу доллара на конец 2026 года сразу на 10 рублей — со 100 до 90. Причиной стало улучшение геополитической ситуации и прогноза по экспорту.
