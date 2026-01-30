💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 января 2026 года

На 30 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рублей, курс евро — 91.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,0251 рубля Евро 90,9751 рубля Юань 10,9002 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 30 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитики SberCIB снизили прогноз по курсу доллара на конец 2026 года сразу на 10 рублей — со 100 до 90. Причиной стало улучшение геополитической ситуации и прогноза по экспорту.

