💰 Миронов предложил установить единый прожиточный минимум для пенсионеров: сумма

Депутат Сергей Миронов предложил установить для пенсионеров единый базовый социальный стандарт – прожиточный минимум в размере 50 тысяч рублей.

Обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

«Представляется необходимым отменить отдельную величину прожиточного минимума для пенсионеров и установить прожиточный минимум для пенсионеров в размере прожиточного минимума на душу населения, установив его в размере 50 тысяч рублей», — говорится в обращении.

Это устранит возрастную дискриминацию в определении минимального уровня доходов, считает депутат.

По его словам, нужно пересмотреть методологию расчета прожиточного минимума и сделать так, чтобы он равнялся 50 тыс. рублей в месяц.

С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум на душу населения составляет 18,9 тысяч рублей, для трудоспособного населения – 20,6 тысяч, для детей – 18,3 тысяч, а для пенсионеров – всего 16,2 тысяч рублей, напомнил Миронов.

То есть прожиточный минимум пожилых людей на 21% меньше, чем у трудоспособного населения.

Но справедливый прожиточный минимум для пенсионера должен стать 50 тысяч рублей, уверен Миронов.