25% крупных компаний подняли цены из-за роста НДС в январе 2026 года

Две трети компаний пожаловались на рост закупочных цен в январе 2026.

В январе 2026 года четверть крупных компаний решили повысить цены продаж. Основной причиной стало увеличение ставки НДС с 20% до 22%.

В декабре 2025 года доля организаций, которые планировали повышение, была на 8,5% ниже — 16,5%. Это следует из «Индекса деловой среды» РСПП за декабрь 2025 и январь 2026.

За месяц оценка показателя «цена закупки» заметно ухудшилась — две трети компаний заявили, что закупочные цены подскочили. Для сравнения, в прошлый отчетный период на это жаловалась половина участников опроса.

В исследовании участвовали 130 компаний, из которых 80% крупных, а чуть меньше половины работают в сфере промышленности.

