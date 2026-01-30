8123 КПП ОСНО моб
АУСН

❔ Какие сведения подавать на АУСН по работницам в декретном отпуске

Персонифицированные сведения по декретницам не подают.

У ИП на АУСН одна работница находится в декретном отпуске. Зарплата не начисляется, и в реестре выплат, сформированном в ЛК уполномоченного банка, сотрудницу не указывают.

На автоУСН ИП освобожден от сдачи персонифицированных сведений, поэтому спрашивает – кто подаст сведения на сотрудника в декрете и каким образом.

Персонифицированные сведения по сотруднику, находящегося в декретном отпуске, не представляются, напомнили налоговики.

По сотрудникам, которые в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет без сохранения зарплаты, страхователь обязан представить в СФР сведения по форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 подраздела 1).

