Эксперимент с продажей табака, алкоголя и энергетиков в интернете хотят запретить

«Цифровой мир» предлагает отказаться от любых видов экспериментов по дистанционной продаже товаров 18+: табака, алкоголя и энергетических напитков.

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» предложил законодательно запретить все эксперименты по онлайн-продаже табака, алкоголя и энергетиков.

«Уже направлены обращения с просьбой прекратить опасный эксперимент. Будем добиваться не просто его отмены, а законодательного закрепления запрета на онлайн-продажу алкоголя, табака и энергетиков и все подобные инновации», — сказал председатель организации Валерий Корнеев.

С декабря 2025 года начался эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с использованием средств биометрической идентификации. Если он будет успешным, технологию смогут применять для дистанционной продажи других товаров с возрастными ограничениями.

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Сделки с недвижимостью постепенно переходят в «цифру» — для организаций действует электронная подача документов в Росреестр. Правила отразились на работе компаний, которые ведут клиентов. С 1 марта 2025 года вступили в силу и другие требования — по межеванию земельных участков, регистрации первичного права собственности, стандартам отделки застройщиков.  

