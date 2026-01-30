Эксперимент с продажей табака, алкоголя и энергетиков в интернете хотят запретить

«Цифровой мир» предлагает отказаться от любых видов экспериментов по дистанционной продаже товаров 18+: табака, алкоголя и энергетических напитков.

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» предложил законодательно запретить все эксперименты по онлайн-продаже табака, алкоголя и энергетиков.

«Уже направлены обращения с просьбой прекратить опасный эксперимент. Будем добиваться не просто его отмены, а законодательного закрепления запрета на онлайн-продажу алкоголя, табака и энергетиков и все подобные инновации», — сказал председатель организации Валерий Корнеев.

С декабря 2025 года начался эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с использованием средств биометрической идентификации. Если он будет успешным, технологию смогут применять для дистанционной продажи других товаров с возрастными ограничениями.