Налоговики стали начислять налог селлерам на бонусные баллы от маркетплейсов

Продавцы маркетплейсов уверены, что бонусы — это не доход, с которого нужно уплачивать налог.

В 2025 году ФНС начала доначислять продавцам маркетплейсов налог на бонусные баллы, которые они получают от площадок за участие в скидочных программах.

Селлеры пытаются оспорить требования налоговиков о доплате налогов. Предприниматели считают, что от бонусов у них не возникает дохода, которые должен облагаться налогом. Об этом пишут «Ведомости».

«Мы фиксируем обращения селлеров по поводу доначислений и расхождений в налоговой отчетности, в том числе когда в доход потенциально включаются баллы и бонусы за скидки, которые фактически не выплачивались продавцу, а списывались в счет комиссии», — сказал руководитель Союза электронной торговли (СЭТ) Георгий Багирян.

Основная проблема предпринимателей — нет единого подхода и понятной методики отражения бонусов маркетплейсов в налоговом учете. Это может приводить к завышению базы и техническим перекосам на ЕНС.

