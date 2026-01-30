⚡️ Итоги дня: китайские смартфоны подорожают, покупатели хотят кофейню в ПВЗ, МТС начнет отключать 3G в Москве, россияне отдохнули на Хайнане 500 тысяч раз
Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам уведомления о повышении цен на свою продукцию в феврале 2026 года. В зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти они будут дороже на 15-30%.
Более трети пользователей (37%) довольны своими гаджетами и не видят причин для обновления. Каждый четвертый (23%) готов заменить смартфон, если получит его в подарок.
Товарооборот России и ОАЭ превысил 12 млрд долларов. Торговля услугами за последние 5 лет выросла в 7 раз.
В 2025 году розничная продажа пива сократилась на 16,7%. В 2025 году Россия произвела 901 млн дал пива и пивных напитков, что на 0,8% меньше, чем в 2024.
Мосгорсуд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music. Также обеспечительный запрет наложили на 246 композиций по иску правообладателя композитора Алексея Рыбникова.
Пользователи в России проводили во ВКонтакте на 19 минут больше в сутки, чем в Telegram. Если отдельно брать аудиторию пользователей 25-34 лет, то они проводят еще больше времени во ВКонтакте — 76 минут в день (+13 за год).
Более четверти опрошенных россиян в возрасте от 26 до 35 лет хотели бы видеть в современном пункте выдачи заказов (ПВЗ) кофейню.
Продажи детских ледянок на маркетплейсе Wildberries в Московском регионе с 26 по 28 января 2026 года выросли в 21-32 раза (2 000-3 100%) относительно аналогичного периода 2025 года.
На смену затяжным снегопадам в Москву пришли афанасьевские морозы. 31 января 2026 года мороз усилится до минус 21 градуса, а по области — до минус 27. Афанасьев день по народному календарю приходится на 31 января.
В Санкт-Петербурге за эту зиму с улиц и дворов уже вывезли около 900 тысяч кубометров снега и льда. Снег отправляют на снегоплавильные пункты, которых уже одиннадцать, но их наличие в полной мере не решает проблему.
Единый рейтинг российских автошкол может появиться с мая 2026 года. Низкий рейтинг автошколы не лишит выпускников права сдавать экзамены для получения водительских удостоверений, но уровень подготовки в таких школах может негативно сказаться на шансах успешно пройти испытания.
Крым занял пятое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга. Регион уступил первенство только Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу.
МТС в феврале начнет постепенно отключать 3G в Москве и области, а в 2026 году планируется перевести высвободившиеся частоты под стандарт 4G.
Структура аэропорта «Шереметьево» — ООО «Перспектива» — стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово». Актив достался победителю за 66,13 млрд рублей.
YouTube начал борьбу с «нейрослопом» — низкокачественным ИИ-контентом. Компания уже удалила два крупных канала с площадки.
Популярный шведский бренд украшений Surrealium начал продавать ИИ-генерации питомцев в стиле «ренессанс».
В ботаническом саду МГУ впервые в XXI веке зацвело авокадо.
Россияне в 2025 году поставили новый рекорд по поездкам на Хайнань в Китае, совершив 505 300 визитов.
В Индонезии замужнюю женщину и ее любовника приговорили к 140 ударам тростью за отношения вне брака и употребление алкоголя.
